Le Massages des zones réflexes

Bien plus qu'un simple massage, la ré? exologie s'appuie sur le fait que chaque zone des pieds et des mains correspond à une partie du corps humain, un organe ou une glande. En agissant sur une zone précise, il est ainsi possible de rétablir l'équilibre dans les différents organes pour renforcer leur fonctionnalité. Soulager les maux courants Grâce aux nombreux pas-à-pas, apprenez à localiser les zones ré? exes des pieds et des mains et à pratiquer les différentes techniques de pression. Des séances complètes sont également proposées pour prévenir et soigner les maux les plus courants (allergies, céphalées, insomnies...). Retrouver la paix et l'harmonie En complément, des techniques de relaxation vous aideront à retrouver calme et bien-être intérieur. Vous parviendrez ainsi à un équilibre à la fois physique et émotionnel, qui vous permettra de lutter contre le stress quotidien. Très efficace pour apporter détente et bien-être, le massage des zones ré? exes est idéal pour conserver la santé du corps et la sérénité de l'esprit.