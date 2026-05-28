Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Contempler l'amour infini

Franz Jalics

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Franz Jalics (1927-2021) jésuite d'origine hongroise a traversé tous les grands bouleversements du XXème siècle : la guerre, l'exil, la captivité et la reconstruction intérieure. C'est ce passage par le feu de la souffrance qui lui a permis de vivre des expériences religieuses aussi intenses que salvatrices - qui constitueront plus tard la matière de ses fulgurants enseignements. ? Pour lui, le coeur humain est comme une maison encombrée : il faut y faire le vide pour que Dieu puisse y habiter pleinement. Cette purification n'est pas ascétique mais amoureuse : elle se fait dans la douceur, la confiance et la patience. Sa pédagogie de la lenteur et de l'écoute repose sur un chemin progressif : silence, perception, présence, adoration. Elle invite à descendre du mental vers le coeur, de la parole vers le souffle, du vouloir vers le consentement.

Par Franz Jalics
Chez Monte-Cristo

|

Auteur

Franz Jalics

Editeur

Monte-Cristo

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Contempler l'amour infini par Franz Jalics

Commenter ce livre

 

Contempler l'amour infini

Franz Jalics

Paru le 11/06/2026

64 pages

Monte-Cristo

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488397100
9782488397100
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.