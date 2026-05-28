Contempler l'amour infini

Franz Jalics (1927-2021) jésuite d'origine hongroise a traversé tous les grands bouleversements du XXème siècle : la guerre, l'exil, la captivité et la reconstruction intérieure. C'est ce passage par le feu de la souffrance qui lui a permis de vivre des expériences religieuses aussi intenses que salvatrices - qui constitueront plus tard la matière de ses fulgurants enseignements. ? Pour lui, le coeur humain est comme une maison encombrée : il faut y faire le vide pour que Dieu puisse y habiter pleinement. Cette purification n'est pas ascétique mais amoureuse : elle se fait dans la douceur, la confiance et la patience. Sa pédagogie de la lenteur et de l'écoute repose sur un chemin progressif : silence, perception, présence, adoration. Elle invite à descendre du mental vers le coeur, de la parole vers le souffle, du vouloir vers le consentement.