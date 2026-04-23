Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La Laïcité, héritages et défis au XXIe siècle

Catherine Kintzler, Iannis Roder, Frédérique de La Morena

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après Gilles Kepel, Pierre Rosanvallon, Michel et Annette Wieviorka, Najat Vallaud-Belkacem, c'est au tour de la philosophe Catherine Kintzler et des membres du Conseil des sages de la Laïcité, Iannis Roder et Frédérique de la Morena d'être invités par le conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre des " Rencontres de la laïcité ". Lors d'une conférence-débat tenue le 9 décembre 2025, Iannis Roder, Catherine Kintzler et Frédérique de la Morena apportent leur vision sur l'évolution de la loi de 1905 et ses enjeux pour l'éducation et la société. Cet ouvrage fait un focus sur l'éducation, les disjonctions et les pas de côté de la Loi et dresse des perspectives sur son avenir, dans la visée d'une laïcité apaisée et vivante. Lien Youtube de la conférence : https : //www. youtube. com/watch ? v=-DW5akLY_Zk (Lien -> https : //www. youtube. com/watch ? v=-DW5akLY_Zk)

Par Catherine Kintzler, Iannis Roder, Frédérique de La Morena
Chez Privat

|

Auteur

Catherine Kintzler, Iannis Roder, Frédérique de La Morena

Editeur

Privat

Genre

Sociologie politique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Laïcité, héritages et défis au XXIe siècle par Catherine Kintzler, Iannis Roder, Frédérique de La Morena

Commenter ce livre

 

La Laïcité, héritages et défis au XXIe siècle

Catherine Kintzler, Iannis Roder, Frédérique de La Morena

Paru le 23/04/2026

120 pages

Privat

9,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782708957299
9782708957299
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.