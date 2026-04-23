La Laïcité, héritages et défis au XXIe siècle

Après Gilles Kepel, Pierre Rosanvallon, Michel et Annette Wieviorka, Najat Vallaud-Belkacem, c'est au tour de la philosophe Catherine Kintzler et des membres du Conseil des sages de la Laïcité, Iannis Roder et Frédérique de la Morena d'être invités par le conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre des " Rencontres de la laïcité ". Lors d'une conférence-débat tenue le 9 décembre 2025, Iannis Roder, Catherine Kintzler et Frédérique de la Morena apportent leur vision sur l'évolution de la loi de 1905 et ses enjeux pour l'éducation et la société. Cet ouvrage fait un focus sur l'éducation, les disjonctions et les pas de côté de la Loi et dresse des perspectives sur son avenir, dans la visée d'une laïcité apaisée et vivante. Lien Youtube de la conférence : https : //www. youtube. com/watch ? v=-DW5akLY_Zk (Lien -> https : //www. youtube. com/watch ? v=-DW5akLY_Zk)