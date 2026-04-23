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Petit vocabulaire actuel ukrainien

Olena Saint-Joanis

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L'essentiel du vocabulaire actuel ukrainien dans un format pratique ! L'essentiel du vocabulaire nécessaire en situation d'examen. Cet ouvrage propose le vocabulaire d'aujourd'hui qui permet de lire et de s'exprimer sur des sujets d'actualité ou faits de société. Il permet également de réviser le vocabulaire de base sur tous les sujets essentiels. 36 chapitres, 5 500 mots et plus de 350 phrases de mise en contexte pour le vocabulaire contemporain le plus actuel : les mots les plus récents dans des domaines variés : multimédia, éducation, Internet, presse, environnement, climat, politique et citoyenneté, santé, finance, immigration, etc. ; le vocabulaire de base pour les sujets généraux : sentiments, pensée, repères temporels, religions, pays et nationalités, etc. ; un classement thématique. Pour lire, commenter et s'exercer : articles de presse, documents contemporains ; exercices et corrigés disponibles en fin d'ouvrage. Le vocabulaire nécessaire en situation d'examen : baccalauréat, concours de professorat des écoles, concours administratifs, entrée en école d'ingénieur.

Par Olena Saint-Joanis
Chez Ophrys Editions

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Auteur

Olena Saint-Joanis

Editeur

Ophrys Editions

Genre

Ukrainien

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Petit vocabulaire actuel ukrainien

Olena Saint-Joanis

Paru le 21/05/2026

134 pages

Ophrys Editions

19,00 €

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Scannez le code barre 9782708017344
9782708017344
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