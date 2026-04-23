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Le sexe, naturel ou fabriqué ?

Schumacher/hadjadj, Michele Schumacher, Fabrice Hadjadj

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La théorie du transgenre propose une inversion de la conception de Dieu, de l'homme et de l'ordre créé telle qu'elle est articulée dans la métaphysique classique, sapant la causalité et l'ontologie exprimées dans Genèse : Dieu créa l'homme à son imageâ¦ mâle et femelle il les créa. En examinant les tendances transgenres contemporaines, l'ouvrage identifie et explore leurs fondements conceptuels et idéologiques dans la théorie du genre de Butler, le féminisme de Beauvoir et l'existentialisme athée de Sartre. L'auteur leur oppose notamment la pensée métaphysique d'Aristote et de Thomas d'Aquin, mettant en avant leur vision positive du bien de la création et du sens des normes éthiques, de la liberté et des inclinations naturelles, ainsi que de l'incarnation. Michele Schumacher propose une vision anthropologique enracinée dans l'art divin normatif de la nature et de la similitude entre la causalité divine et la causalité humaine.

Par Schumacher/hadjadj, Michele Schumacher, Fabrice Hadjadj
Chez Salvator

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Auteur

Schumacher/hadjadj, Michele Schumacher, Fabrice Hadjadj

Editeur

Salvator

Genre

Ouvrages généraux

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Le sexe, naturel ou fabriqué ?

Schumacher/hadjadj, Michele Schumacher, Fabrice Hadjadj

Paru le 23/04/2026

224 pages

Salvator

21,00 €

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9782706730801
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