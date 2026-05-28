Le Sacré-Coeur ou la réinvention du catholicisme

Dans cet essai, Marion Dapsance montre comment le culte du Sacré-Coeur est né, comment il a été élaboré collectivement, transformé, interprété de diverses manières, puis s'est développé avec une ampleur telle que l'Eglise a été obligée d'intervenir pour l'expliquer et le recadrer. Partant des révélations de Marguerite-Marie à Paray-le-Monial, elle parcourt l'histoire de cette dévotion qui s'est d'abord répandue en France sous le manteau avant de connaître un immense succès, grâce à l'activité notoire des Jésuites. Elle met en évidence pour la première fois la dérive d'une telle spiritualité qui est devenu un emblème politique mais aussi une grille de lecture de l'histoire occulte de la France à partir de la Révolution (guerres vendéennes, expiation des fautes de la France après la défaite de Sedan). Enfin, elle s'interroge sur l'enthousiasme que le Sacré-Coeur suscite aujourd'hui. Capable de se renouveler tout en maintenant son aspect traditionnel, cette dévotion est finalement à l'image