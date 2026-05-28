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Le Sacré-Coeur et la réinvention du catholicisme

Marion Dapsance

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En octobre 2025, le succès du film Sacré-Coeur : son règne n'a pas de fin a surpris autant qu'il a interrogé. Comment l'expérience mystique de sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690), religieuse visitandine du Charolais, a-t-elle pu se développer au point d'être reconnue comme une solennité par l'Eglise ? Comment une dévotion longtemps associée au royalisme, à l'antimodernité et aux fractures politiques de l'histoire française peut-elle, au e siècle, toucher un aussi large public ? Faut-il y voir le signe d'un retour en arrière ou, au contraire, l'indice d'une évolution plus profonde du catholicisme ? Cet ouvrage apporte des éléments de réponse en retraçant les origines et les transformations, souvent étonnantes, de la dévotion au Sacré-Coeur. A rebours des lectures simplistes, il propose une enquête au croisement de l'histoire culturelle, de la mystique et de la théologie.

Par Marion Dapsance
Chez Bayard Religion

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Auteur

Marion Dapsance

Editeur

Bayard Religion

Genre

Mystique

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Le Sacré-Coeur et la réinvention du catholicisme

Marion Dapsance

Paru le 28/05/2026

360 pages

Bayard Religion

24,50 €

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