Les Secrets du vice

Mors Solum Initium La mort n'est que le commencement. LE SOLDAT Servir l'Ordre de l'Obsidienne est ma destinée depuis que je suis né. Je n'ai jamais eu d'autre choix que d'obéir à cette société secrète, lui céder ma force et mon esprit, quoi qu'il m'en coûte. Il y a bien longtemps que je ne crains plus la mort ; du moins, c'était avant que je ne rencontre Delilah. Je me battrai contre la Faucheuse elle-même pour la protéger. Pour qu'elle m'appartienne. LA CIBLE Tout ce que je souhaite, c'est rejoindre mon frère adoptif à l'université. Peut-être la vie étudiante sera-t-elle plus clémente envers moi que mon enfance passée en famille d'accueil. Mais c'est compter sans l'inconnu qui s'est introduit chez nous il y a trois ans, sombre, menaçant... intrigant. J'ai beau avoir lutté pour chasser cette nuit de mon esprit, le cauchemar refait surface, plus réel que jamais. Et il semble bien déterminé à me rattraper. Traduit de l'anglais par Loïc Le Jalu RESERVE A UN PUBLIC AVERTI