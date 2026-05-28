Le vol 007 ne répond pas

Août 1983, à Montréal, Jan Kaunas est un agent secret d'origine lituanienne travaillant pour le KGB. Il est enlevé par un commando d'agents des services secrets de la Corée du Sud. En effet, avant de vivre au Québec, il avait été en poste en Corée du Sud où il avait mis en place un réseau d'agents dormants Les Coréens l'ont enlevé pour le faire parler et démanteler le réseau d'espions. Malko sentit ses vertèbres cervicales craquer sous la pression du Coréen en train de peser sur sa nuque. Il eut beau se raidir, millimètre par millimètre, le tueur accentuait sa pesée, cherchant à lui détacher la tête du corps. Il allait mourir dans ce sous-sol désert et malodorant. UNE REFERENCE EN GEOPOLITIQUE. Un article de janvier 2013 paru dans The New York Times revient sur la longue et prolifique carrière de l'auteur et sur l'intérêt que portent les services secrets du monde entier à son oeuvre. Robert F Worth, journaliste au grand quotidien américain, spécialiste du Moyen- Orient, écrit : "Gérard de Villiers, le romancier qui en savait trop".