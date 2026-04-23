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#Roman francophone

Les nageurs du jour

José Manuel Mora

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Le fils de Jean G. , fondateur de l'Ordre des Nageurs de la nuit (publié en traduction française chez Actualités Editions en 2016), tient maintenant un salon de beauté, ayant survécu au terrible incendie qui a détruit l'Ordre en question... On y découvre l'histoire intime de ce fils, sa filiation biologique et spirituelle, mais aussi des personnages qui cherchent à se libérer de vieilles douleurs tout en se préparant à mourir : humour noir, potins, presse people, rien n'échappe aux dialogues qui tissent l'itinérance de ces figures charnelles et à la fois spectrales. Contrairement à ceux de la nuit, où règne la violence dans un monde dépourvu de sens et de transcendance, les Nageurs du jour s'ouvrent au monde, prennent soin des autres, faisant ainsi émerger une possible communauté, une éventuelle rédemption. En cela ce texte est porteur d'une espérance dans l'altérité, au-delà de soi-même mais toujours en riant, ce grand rire qui nous permet de vivre !

Par José Manuel Mora
Chez Actualités Editions

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Auteur

José Manuel Mora

Editeur

Actualités Editions

Genre

Théâtre - Pièces

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Les nageurs du jour

José Manuel Mora trad. David Ferré

Paru le 23/04/2026

98 pages

Actualités Editions

15,00 €

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