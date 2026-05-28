Mes belles histoires de la nature

12 histoires de la collection Cycles Naturels réunies en recueil pour éveiller les jeunes enfants aux mystères de la nature. Les illustrations craquantes prennent vie à chaque page, les textes sont simples et poétiques et le récit à la première personne favorise l'immersion. Chaque histoire est enrichie d'une page documentaire pour aller plus loin dans la compréhension des cycles de vie et du rythme des saisons. Une collection coup de coeur, qui rend les notions complexes accessibles aux tout petits, à partir de 3 ans. Le petit flocon de neige, la petite chouette, le petit oiseau, la petite goutte de pluie, la petite tortue, la petite chenille, la petite grenouille, la petite graine de tournesol, le petit gland, la petite citrouille, le petit ours, le petit sapin de Noël.