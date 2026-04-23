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Punk UK

Marc Dufaud

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Un condensé de culture rock pour fans et profanes Collector's BOOK présente 16 groupes ou artistes, des Sex Pistols, à The Clash, en passant par Sham 69. Les éditions le boulon inaugurent une nouvelle collection Collector's Book (relié / 160 pages / 13x18 / quadri) sur les grands mouvements et genre musicaux qui ont traversé les époques. Au menu 2026, les mouvements punk, électro, rock 80, new wave et pop 80 sont les premiers sujets abordés. Dans chaque opus : 8 artistes/groupes et 8 chansons emblématiques sont passés au crible. Petits livres parfaits pour le fan (quel plaisir de retrouver ses groupes et chansons favoris) et pour le profane qui découvrira avec ravissement un monde qu'il ne connaît mal. Chaque livre présente des artistes incontournables, mais aussi quelques surprises plus "confidentielles". In The Pocket : Punk se concentre sur les groupes punk anglais. " On n'est pas là pour la musique. On est là pour le chaos. " - Joe Strummer

Par Marc Dufaud
Chez Le Boulon

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Auteur

Marc Dufaud

Editeur

Le Boulon

Genre

Rock

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Punk UK

Marc Dufaud

Paru le 23/04/2026

160 pages

Le Boulon

16,95 €

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Scannez le code barre 9782487270992
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