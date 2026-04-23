Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

L'Europe et ses armées

Aurélien Duchêne, Robin Gastaldi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Face au retour de la guerre, pouvons-nous nous défendre ? A l'heure où la guerre gronde aux portes de l'Europe, où nous assistons à l'affaiblissement du lien transatlantique, quelles sont les forces qui assurent notre sécurité ? Dix armées, dix forces de rang mondial, dotées de matériels à la pointe de la technologie, de traditions pluriséculaires sont confrontées à des défis majeurs remettant en cause leur capacité à assurer la survie de leurs nations. De la légion étrangère aux SAS britannique, des nouvelles divisions blindées polonaises aux frégates anti-aériennes espagnoles, des avions de chasse aux cyber-combattants, cet ouvrage dresse un tableau vivant, précis, des piliers militaires du continent européen. Enrichi de cartes et d'infographies, il conjugue faits et analyses stratégiques. Car dans un contexte d'un retour de la guerre, l'urgence est de savoir quelle Europe voulons-nous défendre, et avec quels moyens ?

Par Aurélien Duchêne, Robin Gastaldi
Chez Eyrolles

|

Auteur

Aurélien Duchêne, Robin Gastaldi

Editeur

Eyrolles

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Europe et ses armées par Aurélien Duchêne, Robin Gastaldi

Commenter ce livre

 

L'Europe et ses armées

Aurélien Duchêne, Robin Gastaldi

Paru le 23/04/2026

304 pages

Eyrolles

24,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416024481
9782416024481
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.