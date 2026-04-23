L'Europe et ses armées

Face au retour de la guerre, pouvons-nous nous défendre ? A l'heure où la guerre gronde aux portes de l'Europe, où nous assistons à l'affaiblissement du lien transatlantique, quelles sont les forces qui assurent notre sécurité ? Dix armées, dix forces de rang mondial, dotées de matériels à la pointe de la technologie, de traditions pluriséculaires sont confrontées à des défis majeurs remettant en cause leur capacité à assurer la survie de leurs nations. De la légion étrangère aux SAS britannique, des nouvelles divisions blindées polonaises aux frégates anti-aériennes espagnoles, des avions de chasse aux cyber-combattants, cet ouvrage dresse un tableau vivant, précis, des piliers militaires du continent européen. Enrichi de cartes et d'infographies, il conjugue faits et analyses stratégiques. Car dans un contexte d'un retour de la guerre, l'urgence est de savoir quelle Europe voulons-nous défendre, et avec quels moyens ?