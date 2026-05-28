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#Roman jeunesse

Sur les traces des dinosaures

Anna Láng, Federica Magrin

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Un livre somptueusement illustré par Anna Lang pour découvrir sur un mode ludique les dinosaures qui ont peuplé le monde. "Et si les dinosaures n'avaient pas disparu ? Tu pourrais tomber un jour sur un oeuf prêt à éclore... Il te faudrait alors savoir si tu as affaire à un inoffensif diplodocus ou à un redoutable spinosaure, mais aussi ce qu'il aime manger, comment prendre soin de lui et comment l'apprivoiser. Ce guide t'aidera à reconnaître les dinosaures herbivores et carnivores les plus célèbres, comme le T. Rex, le vélociraptor ou le tricératops, ainsi que leurs caractéristiques, leur anatomie et leurs défenses secrètes. Il contient surtout tous les conseils pour vivre avec son dinosaure, et en faire son meilleur ami ! Une mine de conseils pour tout apprenti éleveur de dinosaures ! "

Par Anna Láng, Federica Magrin
Chez Kimane

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Auteur

Anna Láng, Federica Magrin

Editeur

Kimane

Genre

Préhistoire et dinosaures

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Sur les traces des dinosaures

Anna Láng, Federica Magrin

Paru le 28/05/2026

64 pages

Kimane

18,95 €

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Scannez le code barre 9782383225188
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