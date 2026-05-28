Sur les traces des dinosaures

Un livre somptueusement illustré par Anna Lang pour découvrir sur un mode ludique les dinosaures qui ont peuplé le monde. "Et si les dinosaures n'avaient pas disparu ? Tu pourrais tomber un jour sur un oeuf prêt à éclore... Il te faudrait alors savoir si tu as affaire à un inoffensif diplodocus ou à un redoutable spinosaure, mais aussi ce qu'il aime manger, comment prendre soin de lui et comment l'apprivoiser. Ce guide t'aidera à reconnaître les dinosaures herbivores et carnivores les plus célèbres, comme le T. Rex, le vélociraptor ou le tricératops, ainsi que leurs caractéristiques, leur anatomie et leurs défenses secrètes. Il contient surtout tous les conseils pour vivre avec son dinosaure, et en faire son meilleur ami ! Une mine de conseils pour tout apprenti éleveur de dinosaures ! "