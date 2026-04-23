Démêlez votre patron de tricot ! Les explications du modèle que vous avez choisi ne suffisent pas ? Ce guide est là pour vous sortir de l'impasse. Fini les mauvaises surprises et les projets en cours laissés de côté : les instructions de tricot qui vous paraissent compliquées ne vous empêcheront plus de vous lancer. Pensé pour reprendre les bases, ce livre décrypte les patrons du commerce, de la sélection du modèle jusqu'au blocage, en passant par les indispensables à connaître avant de commencer, l'échantillon et surtout le détail des instructions. Pascale Moëllic donne toutes les clés pour comprendre les explications abrégées, en français comme en anglais, mais aussi les différentes constructions d'un vêtement et la lecture des diagrammes. Les patrons n'auront plus de secrets pour vous !