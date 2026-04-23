Le petit guide de la mare

Un petit guide d'identification tout en couleurs pour partir à la découverte de la flore et de la faune des mares ! Quelle est cette plante qui sort de l'eau avec une fleur jaune ? Quelle libellule vient de se poser sur le bord de l'eau ? Et quelle est cette espère de grenouille qui vient de sauter ? Description, caractéristiques, anecdotes... grâce à ces 70 fiches d'identification, la faune et la flore autour de votre mare n'auront plus de secrets pour vous ! Chaque fiche est illustrée avec un dessin très précis pour reconnaître en un clin d'oeil les observations. D'un tout petit format, ce livre tient dans une poche pour être le compagnon idéal de vos promenades.