Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Le petit guide de la mare

Cécile Carbonnier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un petit guide d'identification tout en couleurs pour partir à la découverte de la flore et de la faune des mares ! Quelle est cette plante qui sort de l'eau avec une fleur jaune ? Quelle libellule vient de se poser sur le bord de l'eau ? Et quelle est cette espère de grenouille qui vient de sauter ? Description, caractéristiques, anecdotes... grâce à ces 70 fiches d'identification, la faune et la flore autour de votre mare n'auront plus de secrets pour vous ! Chaque fiche est illustrée avec un dessin très précis pour reconnaître en un clin d'oeil les observations. D'un tout petit format, ce livre tient dans une poche pour être le compagnon idéal de vos promenades.

Par Cécile Carbonnier
Chez First

|

Auteur

Cécile Carbonnier

Editeur

First

Genre

Milieux naturels

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le petit guide de la mare par Cécile Carbonnier

Commenter ce livre

 

Le petit guide de la mare

Cécile Carbonnier

Paru le 23/04/2026

160 pages

First

4,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412107331
9782412107331
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.