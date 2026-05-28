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#Roman francophone

La princesse rouge

Farah Anah

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Carmilla a toujours su que son père dirigeait La Sangre, un empire criminel rattaché aux mafias les plus puissantes de New York. Lorsqu'il meurt, elle devient malgré elle l'héritière de cette organisation qui baigne dans un monde d'hommes. En plus de prouver sa valeur au sein de La Sangre, Carmilla doit siéger à la table où se décident les tournois de combats sanglants entre les plus grandes familles mafieuses. Si elle veut conserver la place de son père au conseil et remporter les gains, elle doit alors trouver celui capable de renverser leurs champions. Elle jette son dévolu sur un meurtrier que l'on surnomme : The Killer. Libéré d'une prison de haute sécurité, le fighter ténébreux devient son atout, mais aussi sa plus grande menace. Qu'importe la peur et l'attirance qu'elle éprouve pour lui, la jeune femme doit cohabiter avec ce fauve en cage. Mais entre le jeu de pouvoir qui s'instaure entre eux et le désir que The Killer éveille en elle, Carmilla comprend que chaque victoire a un prix.

Par Farah Anah
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Farah Anah

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

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La princesse rouge

Farah Anah

Paru le 03/04/2026

400 pages

Black Ink Editions

19,00 €

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