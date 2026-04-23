Prochain vol pour New York

Le premier récit immersif et interactif d'apprentissage de l'anglais ! Vivez un voyage à New York dans ce livre interactif : choisissez, répondez... apprenez ! Un livre qui vous évitera de passer pour un touriste français à 100 % ! Bienvenue dans une aventure dont vous êtes le héros : un voyage rocambolesque à New York. Dans ce livre interactif, chaque fin de paragraphe vous propose plusieurs options, à travers des questions de langue ou de culture. Arriverez-vous au bout de votre voyage ? Saurez-vous déjouer les pièges du douanier grincheux à l'aéroport ? Comprendre l'opératrice aux redoutables expressions du Sud des Etats-Unis ? Demander votre chemin dans les méandres du métro new-yorkais ? Négocier avec un vendeur de souvenirs aussi sympathique que roublard ? Chaque étape du voyage permet de réviser des points de grammaire et de vocabulaire, ainsi que les expressions idiomatiques indispensables. Le livre cible les erreurs les plus courantes, celles que tout le monde fait : faut-il par exemple dire "3rd of November" ou "November 3" ? Ce livre s'adresse à vous si vous souhaitez revoir les bases indispensables, les expressions idiomatiques, les faux-amis et les erreurs fréquentes. Et, pourquoi pas, préparer un vrai voyage à New York !