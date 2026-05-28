June se fond dans la foule telle une ombre. Sous cette normalité fragile, elle porte encore les cicatrices du cartel mexicain dont elle s'est échappée il y a quatre ans. Façonnée pour devenir une épouse docile, elle a dû fuir, renoncer à son nom, à son passé, et à la femme qu'elle aurait pu être. Aujourd'hui, dans le comté de New York, elle tente simplement de respirer, avec l'espoir de ne jamais être retrouvée. De son côté, Alexander tente d'échapper depuis toujours à son héritage : la Seamróg Arm, une mafia irlandaise qu'il méprise autant qu'il redoute. Mais son père le rappelle brutalement à l'ordre en le chargeant d'une mission décisive. S'il veut survivre, il n'a d'autre choix que de replonger dans un monde qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Ils n'auraient jamais dû se croiser. Encore moins s'allier. Tout, dans leurs histoires respectives, fait d'eux des ennemis naturels. Pourtant, lorsque leurs routes se heurtent, ces deux âmes brisées découvrent en l'autre un reflet inattendu. Les sentiments les plus inattendus naissent parfois dans la souffrance.