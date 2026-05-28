Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Le tr?fle

Dana Roccia, Roccia Dana

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
June se fond dans la foule telle une ombre. Sous cette normalité fragile, elle porte encore les cicatrices du cartel mexicain dont elle s'est échappée il y a quatre ans. Façonnée pour devenir une épouse docile, elle a dû fuir, renoncer à son nom, à son passé, et à la femme qu'elle aurait pu être. Aujourd'hui, dans le comté de New York, elle tente simplement de respirer, avec l'espoir de ne jamais être retrouvée. De son côté, Alexander tente d'échapper depuis toujours à son héritage : la Seamróg Arm, une mafia irlandaise qu'il méprise autant qu'il redoute. Mais son père le rappelle brutalement à l'ordre en le chargeant d'une mission décisive. S'il veut survivre, il n'a d'autre choix que de replonger dans un monde qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Ils n'auraient jamais dû se croiser. Encore moins s'allier. Tout, dans leurs histoires respectives, fait d'eux des ennemis naturels. Pourtant, lorsque leurs routes se heurtent, ces deux âmes brisées découvrent en l'autre un reflet inattendu. Les sentiments les plus inattendus naissent parfois dans la souffrance.

Par Dana Roccia, Roccia Dana
Chez Editions Elixyria

|

Auteur

Dana Roccia, Roccia Dana

Editeur

Editions Elixyria

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le tr?fle par Dana Roccia, Roccia Dana

Commenter ce livre

 

Le tr?fle

Dana Roccia, Roccia Dana

Paru le 28/05/2026

520 pages

Editions Elixyria

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379617478
9782379617478
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.