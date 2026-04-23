Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Un abbé en Mayenne

René Bruneau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
30 août 1894. L'abbé Bruneau est guillotiné à Laval, reconnu coupable de l'assassinat de son curé, accusé en outre d'un autre meurtre ainsi que de vols répétés et même d'incendies volontaires. Il est condamné à mort au terme d'une instruction et d'un procès diligentés totalement à charge, tant la vie dissolue de ce prêtre a, dans cette région très catholique, dressé contre lui la population, la presse et les institutions. La condamnation à mort puis l'exécution donneront lieu à un véritablement débordement d'hystérie collective. Or, en 1943 d'abord, puis en 2001, deux anciens magistrats reprenant l'enquête ont dénoncé le manque flagrant d'objectivité de la procédure et émis la possibilité d'une erreur judiciaire. Telle est l'autre hypothèse... C'est au hasard d'une recherche que l'auteur est tombé sur cette étonnante histoire. Le fait de partager avec cet abbé le même patronyme n'est sans doute pas étranger à la curiosité qui l'a poussé à vouloir mieux connaître ce personnage hors du commun.

Par René Bruneau
Chez Amanuensis Editions

|

Auteur

René Bruneau

Editeur

Amanuensis Editions

Genre

XIXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un abbé en Mayenne par René Bruneau

Commenter ce livre

 

Un abbé en Mayenne

René Bruneau

Paru le 04/06/2026

450 pages

Amanuensis Editions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782387160201
9782387160201
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.