Un abbé en Mayenne

30 août 1894. L'abbé Bruneau est guillotiné à Laval, reconnu coupable de l'assassinat de son curé, accusé en outre d'un autre meurtre ainsi que de vols répétés et même d'incendies volontaires. Il est condamné à mort au terme d'une instruction et d'un procès diligentés totalement à charge, tant la vie dissolue de ce prêtre a, dans cette région très catholique, dressé contre lui la population, la presse et les institutions. La condamnation à mort puis l'exécution donneront lieu à un véritablement débordement d'hystérie collective. Or, en 1943 d'abord, puis en 2001, deux anciens magistrats reprenant l'enquête ont dénoncé le manque flagrant d'objectivité de la procédure et émis la possibilité d'une erreur judiciaire. Telle est l'autre hypothèse... C'est au hasard d'une recherche que l'auteur est tombé sur cette étonnante histoire. Le fait de partager avec cet abbé le même patronyme n'est sans doute pas étranger à la curiosité qui l'a poussé à vouloir mieux connaître ce personnage hors du commun.