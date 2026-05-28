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Trembleciel

Athénaïs Mavyne

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Qui seront les vainqueurs du Grand Prix des Etoiles ? Depuis la disparition du gardien de la Constellation, les tremblements de ciel fragilisent Centauri et les pirates du ciel en profitent pour semer le chaos. Mara, brillante aéromécanicienne née sur un archipel pauvre et oublié, lutte pour survivre. Rongée par une maladie inconnue, elle n'a d'autre choix que de participer à la vingtième édition du Grand Prix des Etoiles, car remporter cette course prestigieuse lui permettrait de financer ses traitements et, peut-être, de trouver un remède. Elle fait alors équipe avec Nyx, pilote aussi talentueux qu'arrogant. Faiseur d'éclairs, lui ne poursuit qu'un seul objectif : intégrer la Garde Stellaire. Et si les dangers de la compétition cachaient un ennemi plus grand encore... ?

Par Athénaïs Mavyne
Chez Slalom

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Auteur

Athénaïs Mavyne

Editeur

Slalom

Genre

Mondes fantastiques

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Trembleciel

Athénaïs Mavyne

Paru le 28/05/2026

450 pages

Slalom

20,95 €

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