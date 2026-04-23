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Le Horla

Emile Lafrenière

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Après le succès des Contes interdits, découvrez les "Classiques interdits"! Bouleversé par le décès soudain de sa conjointe, le journaliste et chroniqueur Martin Hoffson peine à reprendre pied. Miné par un retour imposé au bureau, il s'enlise dans la fatigue, récemment assailli de maux de tête aussi virulents qu'inexplicables. J'jusqu'à ce que quelque chose vienne le happer dans son sommeil. Une entité oppressante, tapie dans l'ombre de sa chambre, lui offre la vision d'un autre monde, au bord de la rupture. Un monde où la tempête, déchaînée sur une plage en ruine, menace d'ébranler l'immense monolithe de pierre trônant à l'horizon. Fasciné par sa rencontre, mais terrifié à l'idée d'être absorbé par cette autre réalité, Martin tentera par tous les moyens de comprendre les origines du rôdeur qui tourmente ses nuits. Jusqu'où plongera-t-il pour percer les mystères de l'Invisible et espérer sauver sa peau ?

Par Emile Lafrenière
Chez Editions Contre-Dires

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Auteur

Emile Lafrenière

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Terreur

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Le Horla

Emile Lafrenière

Paru le 30/04/2026

350 pages

Editions Contre-Dires

22,00 €

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