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#Roman francophone

Nanterre avant l'orage

Feurat Alani, Ulysse Gri, Ulysse Gry

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Nanterre, quartier Pablo Picasso. A l'été 2023, le meurtre de Nahel, 17 ans, frappe une cité déjà marquée par l'injustice et l'oubli. Les flammes, les émeutes et la sidération médiatique font soudain exister un lieu et ses habitants, mais seulement à travers la violence. Cette bande dessinée propose de raconter autrement : de l'intérieur. C'est un voyage dans la mémoire d'un quartier trop souvent réduit à des clichés, où la vie ne se résume pas aux affrontements avec la police. On y suit des habitants dans leur quotidien - rires, rêves, colères, solidarités - comme autant de fragments de dignité. Nanterre, avant l'orage interroge : pourquoi faut-il la mort pour que la société regarde enfin ? Qu'est-ce qu'on choisit de voir, et qu'est-ce qu'on efface ? En donnant voix et visage à ceux qu'on n'écoute jamais, la bande dessinée trace le portrait sensible d'un territoire en clair-obscur, à deux pas de La Défense mais relégué dans l'ombre.

Par Feurat Alani, Ulysse Gri, Ulysse Gry
Chez Steinkis

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Auteur

Feurat Alani, Ulysse Gri, Ulysse Gry

Editeur

Steinkis

Genre

Réalistes, contemporains

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Nanterre avant l'orage

Feurat Alani, Ulysse Gri, Ulysse Gry

Paru le 28/05/2026

Steinkis

20,00 €

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