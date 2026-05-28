Digital Bullshit Officer

Ils sont invisibles... jusqu'au moment où tout plante. Dans l'open space le plus sous-caféiné de l'entreprise, le service informatique - pardon, le service " Data, IA & Innovation " - lutte chaque jour pour maintenir un fragile équilibre entre humains, machines, bugs incompréhensibles et nouvelles lubies-à-la-mode du directeur. Après le succès de la série Chief Bullshit Officer , Fix nous emmène au coeur des extraordinaires aventures d'un service IT absolument ordinaire. Cloud franchement brumeux, project management en panne sèche, IA stupide, transformation numérique poussive, data inutilisable, cybersécurité passoire... Toutes les thématiques sont traitées en un peu plus de 100 pages de gags, de situations (trop) réelles et de dialogues ciselés. Que vous soyez data scientist, consultant en IA, développeur un peu perdu, chef de projet numérique pipeau ou simple victime d'un mot de passe oublié, vous vous reconnaîtrez dans ces histoires aussi drôles que douloureusement vraies. - Une BD pour rire de ce qui nous fait bugger au quotidien. - Une déclaration d'amour (un peu ironique) à ceux qui maintiennent ces satanés systèmes d'information debout.