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Biodynamiquement vôtre

Willy Kiezer

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Biodynamiquement vôtre sous la direction de Willy Kiezer Entre revue de fond et guide de dégustation, cet ouvrage atypique signe le grand retour d'un livre entièrement consacré à la biodynamie viticole. A travers plus de 600 vins dégustés à l'aveugle, 325 domaines labellisés Demeter ou Biodyvin, 100 coups de coeur, des portraits de vigneronnes et vignerons, des articles de fond et une préface signée Xavier Thuizat, meilleur sommelier de France 2022, ce livre explore la vitalité d'un mode de culture en pleine mutation, aux avant-postes de l'agroécologie. Dirigé par Willy Kiezer, auteur, journaliste et spécialiste reconnu du vin bio, ce projet collectif rassemble une équipe de dégustateurs et d'autrices passionnés pour raconter, décoder et faire aimer la biodynamie d'aujourd'hui. Un ouvrage pour les curieux, les pros, les amateurs, et tous ceux qui pensent que le vin, c'est aussi une vision du monde.

Par Willy Kiezer
Chez Vins et Santé

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Auteur

Willy Kiezer

Editeur

Vins et Santé

Genre

Autres vignobles

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Biodynamiquement vôtre

Willy Kiezer

Paru le 26/03/2026

Vins et Santé

22,00 €

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Scannez le code barre 9791095856498
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