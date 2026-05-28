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#Roman francophone

Dans la maison d'été

Karine Reysset

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Une histoire intime et familiale, une histoire française de la fin du XX siècle à nos jours, une histoire universelle " Si nous avons eu notre part de malheurs, nous avons aussi connu des jours de partage, d'épiphanie et de joie, touché du bout des doigts la grâce et le bonheur, d'une manière qui n'appartient qu'à nous. " La maison d'été, c'est la villa balnéaire qu'Albert et Rose achètent à l'automne 1980. Pendant plus de quarante ans, parents, enfants, petits-enfants vont s'y croiser, s'y succéder, y séjourner parfois pour quelques jours, parfois au long cours. Au fil des saisons, au gré des marées, quatre générations vont s'aimer, se déchirer, danser, rire et pleurer. Naissances, fêtes et anniversaires, premières fois, deuils, petits et grands événements de la vie jalonnent cette ample fresque romanesque qui retrace l'histoire d'une famille française de la fin du XX siècle à nos jours.

Par Karine Reysset
Chez Pocket

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Auteur

Karine Reysset

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Dans la maison d'été

Karine Reysset

Paru le 28/05/2026

640 pages

Pocket

10,90 €

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