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#Roman francophone

Congé Paradis

Amar Salloum

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"Bien sûr que je désirais secrètement croire depuis longtemps. Bien sûr que je crois parce que ça me rassure. Je suis totalement opportuniste. On me déleste de tout ce que je n'ai jamais réussi à quitter et en échange on me donne un amour infini : je prends ! " Elle a quitté Simon. Pour survivre à la chute, elle choisit la solution la plus improbable : se retirer dans un couvent. Silence garanti, confitures à volonté et, surtout, personne pour la déranger dans sa dépression. Du moins le croit elle. Car entre les offices et les chants, parmi les douces religieuses, impossible de rester totalement à distance. Et si ce refuge devenait un lieu de clairvoyance ? Et si, au coeur même de son refus, une rencontre s'imposait - discrète, mais décisive ? Dans une langue vive et acérée, où l'ironie côtoie l'élan mystique, Amar Salloum signe le récit inattendu d'une convalescence intérieure. Entre lucidité mordante et grâce fragile, se dessine le portrait d'une femme en lutte, que rien ne destinait à entrevoir, un jour, la beauté du monde. Etudiante de 24 ans, Amar Salloum gravite dans la littérature, le rap et la théorie politique. Congé paradis est son premier roman.

Par Amar Salloum
Chez Cerf

|

Auteur

Amar Salloum

Editeur

Cerf

Genre

Littérature française

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Congé Paradis

Amar Salloum

Paru le 28/05/2026

192 pages

Cerf

14,00 €

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