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Darkness Shine

Emeline Larrière

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Une bague maudite. Un loup gardien. Une faucheuse endormie. Et au milieu, une femme qui n'a jamais cru à la magie. Livie Clark veut prendre un nouveau départ, loin du peu de famille qui lui reste. Elle déniche sur internet un appartement dans une petite ville tranquille, Laramie. Sur place, elle se rend compte qu'elle est victime d'une arnaque. Elle se retrouve à la rue ! Au moment où elle perd tout espoir, elle tombe sur Elias, un loup-garou qui semble irrésistiblement attiré par elle et bien décidé à l'aider. Il l'invite même à vivre à Silica, un village de métamorphes. Cela pourrait en effrayer plus d'une, mais pas Livie ! Surtout qu'Elias a un charme indéniable... Livie voulait une nouvelle vie, elle l'a ! Sauf qu'au lieu de tourner au conte de fées, son existence vire au cauchemar ! Enlèvement, quiproquo, magie, pouvoirs indésirables, retrouvailles familiales houleuses, liens d'âmes soeurs... rien ne lui est épargné ! Et si en fin de compte, personne ne pouvait échapper à son passé ?

Par Emeline Larrière
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Emeline Larrière

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Darkness Shine

Emeline Larrière

Paru le 23/04/2026

246 pages

Alter Real éditions

20,00 €

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