Sous le vent de l'exil, je me suis relevée ! révèle une trajectoire bouleversante, où les rêves d'enfance cèdent la place très tôt au sacrifice et aux responsabilités. Ce récit met à nu le combat d'une femme qui choisit de transformer la douleur en puissance d'action, faisant de la protection des enfants victimes de violences sexuelles une cause viscérale. Plus qu'une autobiographie, c'est un cri de dignité et de résistance. Une histoire vraie qui secoue, émeut et prouve qu'au plus fort du vent, il est encore possible de se relever et de changer des vies.