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Sous le vent de l'exil, je me suis relevée !

Hortense Nname

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Sous le vent de l'exil, je me suis relevée ! révèle une trajectoire bouleversante, où les rêves d'enfance cèdent la place très tôt au sacrifice et aux responsabilités. Ce récit met à nu le combat d'une femme qui choisit de transformer la douleur en puissance d'action, faisant de la protection des enfants victimes de violences sexuelles une cause viscérale. Plus qu'une autobiographie, c'est un cri de dignité et de résistance. Une histoire vraie qui secoue, émeut et prouve qu'au plus fort du vent, il est encore possible de se relever et de changer des vies.

Par Hortense Nname
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Hortense Nname

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Sous le vent de l'exil, je me suis relevée !

Hortense Nname

Paru le 26/03/2026

288 pages

Le Lys Bleu

24,00 €

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Scannez le code barre 9791044030412
9791044030412
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