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Le tour de saint Paul en 80 étapes

Chantal Reynier

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Comment entrer aujourd'hui dans les lettres de saint Paul et en saisir toute la richesse ? Pour répondre à cette question, l'exégète Chantal Reynier se fait notre guide pour suivre l'Apôtre des Nations en quatre-vingts étapes, au fil de ses voyages, de ses rencontres et des événements qui ont marqué ses périples. De Damas à Rome, en passant par Chypre ou Jérusalem, entre débats passionnés, traversées mouvementées et face-à-face décisifs, se dessine peu à peu la figure vivante de Paul de Tarse : un homme saisi par sa rencontre avec le Ressuscité et entièrement consacré à l'annonce de la Bonne Nouvelle. Eclairant le contexte historique et religieux, parcourant les récits des Actes des Apôtres et dévoilant les enjeux de sa prédication, Chantal Reynier nous fait vivre la spiritualité d'un homme qui a tout quitté pour le Christ. Cette plongée inédite aux côtés de la spécialiste de saint Paul permet de découvrir toute la force et l'originalité de son message. Et révèle la pertinence toujours actuelle de sa pensée, ainsi que les nombreux thèmes universels qu'il aborde. Un texte rare pour rendre saint Paul accessible à tous. Avec la participation de KTO Docteur en théologie biblique, spécialiste de saint Paul, Chantal Reynier est membre de la Pontificia Accademia di Teologia. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages où se croisent exégèse et histoire, dont, aux Editions du Cerf, Saint Paul sur les routes du monde romain, Les femmes de saint Paul ou encore A la gloire du Père.

Par Chantal Reynier
Chez Cerf

|

Auteur

Chantal Reynier

Editeur

Cerf

Genre

Prière et spiritualité

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Le tour de saint Paul en 80 étapes

Chantal Reynier

Paru le 28/05/2026

216 pages

Cerf

19,90 €

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