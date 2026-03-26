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#Roman francophone

My soulmate

Taël Hb

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A dix-sept ans, Laurie n'a plus le luxe de fuir. Après deux années loin de ses frères, elle revient dans sa ville natale, prête à affronter ce qu'elle a laissé derrière elle : silences lourds, rancoeurs enfouies et blessures qui refusent de cicatriser. Mais le passé n'oublie jamais. Entre tensions familiales, secrets troublants et sentiments qui renaissent là où tout semblait brisé, Laurie découvre que certaines retrouvailles peuvent bouleverser un destin. Chaque regard cache une vérité. Chaque choix peut tout détruire... ou tout réparer.

Par Taël Hb
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Taël Hb

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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My soulmate

Taël Hb

Paru le 26/03/2026

420 pages

Le Lys Bleu

27,50 €

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Scannez le code barre 9791043704529
9791043704529
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