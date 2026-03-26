My soulmate

A dix-sept ans, Laurie n'a plus le luxe de fuir. Après deux années loin de ses frères, elle revient dans sa ville natale, prête à affronter ce qu'elle a laissé derrière elle : silences lourds, rancoeurs enfouies et blessures qui refusent de cicatriser. Mais le passé n'oublie jamais. Entre tensions familiales, secrets troublants et sentiments qui renaissent là où tout semblait brisé, Laurie découvre que certaines retrouvailles peuvent bouleverser un destin. Chaque regard cache une vérité. Chaque choix peut tout détruire... ou tout réparer.