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#Essais

La maison des saints

Philippe Martin

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Avant de connaître la gloire des autels, les saints ont vécu comme tout un chacun. Pousser la porte de leurs maisons, c'est entrer dans leur intimité, dans leur immédiate proximité, et l'expérience devient à la fois historique, patrimoniale et spirituelle. Au croisement de l'ordinaire et de l'extraordinaire, loin des grands pèlerinages et des chemins balisés, cet ouvrage richement illustré révèle une dimension insoupçonnée de l'expérience religieuse, celle qui naît de la rencontre entre le profane et le sacré. De Bernard de Clairvaux à Thérèse de l'Enfant-Jésus, de Jeanne d'Arc au curé d'Ars, de Vincent de Paul à Catherine Labouré et de François d'Assise jusqu'à Louise Lateau, voici où sont nés les saints, où ils ont vécu comme de simples humains, où ils ont affronté le démon et rencontré Dieu. Là, ils se révèlent plus proches des fidèles que dans les imposantes églises et nous persuadent que la voie vers Dieu est accessible à tous. L'historien Philippe Martin a rassemblé les meilleurs spécialistes pour dresser, en France et au-delà, le complet panorama de ces maisons qui sont à la fois des musées, des centres de rencontres et des lieux de prière. Témoignant de la richesse du catholicisme, elles entretiennent la foi de pèlerins avides de rencontrer des figures proches et humaines, et nous entraînent dans une passionnante enquête aux sources du sacré. Professeur d'histoire à l'université Lyon 2, Philippe Martin a dirigé l'Institut supérieur d'études des religions et de la laïcité et le GIS-Religions du CNRS. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Rencontres avec le diable, en collaboration avec Nicolas Diochon, paru aux Editions du Cerf.

Par Philippe Martin
Chez Cerf

|

Auteur

Philippe Martin

Editeur

Cerf

Genre

Vie des saints

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La maison des saints

Philippe Martin

Paru le 28/05/2026

368 pages

Cerf

29,00 €

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