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Coupe du monde de football

Stéphane Cohen, Stéphane Cohen

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Voici les cinquante matchs qui ont écrit les grands exploits mais aussi les défaites amères de l'équipe de France de football en près d'un siècle de Coupe du monde. En vingt-deux éditions, la France marqué l'histoire de la Coupe du monde de football. Elle a signé son premier exploit majeur en 1958, atteignant la troisième place derrière l'intouchable Brésil du jeune roi Pelé. Just Fontaine y inscrivit treize buts en phase finale, record qui tient toujours, plus de soixante ans après ! En 1982, la France échoue d'un rien en demi-finale face à la RFA au terme d'un match irrespirable devenu culte malgré l'élimination. En 1986, grande favorite, la génération Platini dit pourtant adieu à ses rêves de titre mondial. Mais 1998 sonnera l'heure de gloire du foot tricolore grâce à Zidane, Deschamps et Aimé Jacquet. Depuis, elle s'est installée durablement dans le concert des grandes nations du foot, obtenant un second titre mondial en 2018 et le ratant d'un rien en 2022, grâce à la génération M'Bappé-Griezmann.

Par Stéphane Cohen, Stéphane Cohen
Chez Sophia éditions

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Auteur

Stéphane Cohen, Stéphane Cohen

Editeur

Sophia éditions

Genre

Football

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Coupe du monde de football

Stéphane Cohen, Stéphane Cohen

Paru le 23/04/2026

176 pages

Sophia éditions

21,50 €

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