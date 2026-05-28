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#Essais

Bouddha et Jésus

Philippe Cornu

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Comment construire la paix sans comprendre l'autre ? Comment rapprocher les spiritualités sans dépasser les préjugés ? Et si, face aux fractures du monde, le dialogue entre christianisme et bouddhisme devenait une urgence ? Voici un livre essentiel. Une enquête magistrale. Une rencontre cruciale. Spécialiste renommé du bouddhisme et fin connaisseur des grandes traditions spirituelles, Philippe Cornu explore avec rigueur, clarté et profondeur les liens méconnus entre deux visions du monde que tout semble opposer, mais que bien des aspirations rapprochent. Convergences spirituelles, tensions doctrinales, malentendus culturels, pièges du langage : cet ouvrage démonte les clichés, éclaire les différences et révèle les passerelles possibles entre Orient et Occident. Car derrière les oppositions apparentes se cache souvent l'obstacle le plus décisif : celui des mots, des concepts, des héritages. Une synthèse lumineuse pour dépasser les frontières, réinventer le dialogue et ouvrir un chemin d'intelligence spirituelle. Ethnologue et tibétologue, enseignant à l'Inalco de Paris pendant vingt ans, Philippe Cornu est professeur émérite de l'université catholique de Louvain (Belgique), où il a enseigné l'histoire des religions, le bouddhisme et l'hindouisme. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages consacrés au bouddhisme.

Par Philippe Cornu
Chez Cerf

|

Auteur

Philippe Cornu

Editeur

Cerf

Genre

Histoire des religions

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Bouddha et Jésus

Philippe Cornu

Paru le 28/05/2026

560 pages

Cerf

35,00 €

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Scannez le code barre 9782204158268
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