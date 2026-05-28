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Lucky Luke By ... Appollo and Brüno - Dakota 1880

Appollo

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Un cowboy qui tire plus vite que son ombre, son cheval un brin sarcastique - le Far West n'a jamais été aussi drôle ! Un hors-série intriguant et captivant qui explore la vie d'un Lucky Luke pas encore légendaire. Dans cet hommage au légendaire cowboy solitaire, Appollo et Brüno nous ouvrent, en sept histoires courtes reliées par un fil rouge, une fenêtre sur la vie de Lucky Luke avant qu'il ne devienne le justicier que l'on connait. Simple employé d'une compagnie de diligence, il fait la connaissance, lors d'un dangereux voyage entre le Dakota et la Californie, de plusieurs personnages singuliers dont certains resteront dans l'histoire - et changeront la sienne pour toujours.

Par Appollo
Chez 9th Cinebook

|

Auteur

Appollo

Editeur

9th Cinebook

Genre

Western

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Lucky Luke By ... Appollo and Brüno - Dakota 1880

Appollo

Paru le 28/05/2026

64 pages

9th Cinebook

15,90 €

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Scannez le code barre 9781800441927
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