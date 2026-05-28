Yoko Tsuno Vol. 21 - The Celestial Junk

Sur Terre ou dans l'espace, les exploits extraordinaires d'une héroïne de caractère pour qui la violence n'est jamais la solution. Déjà 21 albums d'aventure, de tendresse et de rêve ! Dans l'avion qui emmène Yoko et sa fille adoptive Morning Dew en Chine, leur voisin de travée a un malaise après leur avoir raconté que "la Septième Dent du Dragon cacherait un trésor" . S'étant renseignées auprès d'un historien local, elles apprennent que la 'Dent' est une montagne qui renferme une tombe impériale - celle de l'épouse d'un empereur morte au 11ème siècle à l'âge de six ans. Une triste histoire qui entrainera bientôt Yoko et Dew dans un nouveau périple vers le passé !