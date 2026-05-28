Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Yoko Tsuno Vol. 21 - The Celestial Junk

Roger Leloup

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sur Terre ou dans l'espace, les exploits extraordinaires d'une héroïne de caractère pour qui la violence n'est jamais la solution. Déjà 21 albums d'aventure, de tendresse et de rêve ! Dans l'avion qui emmène Yoko et sa fille adoptive Morning Dew en Chine, leur voisin de travée a un malaise après leur avoir raconté que "la Septième Dent du Dragon cacherait un trésor" . S'étant renseignées auprès d'un historien local, elles apprennent que la 'Dent' est une montagne qui renferme une tombe impériale - celle de l'épouse d'un empereur morte au 11ème siècle à l'âge de six ans. Une triste histoire qui entrainera bientôt Yoko et Dew dans un nouveau périple vers le passé !

Par Roger Leloup
Chez 9th Cinebook

|

Auteur

Roger Leloup

Editeur

9th Cinebook

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Yoko Tsuno Vol. 21 - The Celestial Junk par Roger Leloup

Commenter ce livre

 

Yoko Tsuno Vol. 21 - The Celestial Junk

Roger Leloup

Paru le 28/05/2026

48 pages

9th Cinebook

11,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781800441873
9781800441873
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.