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#Essais

Le nominal propre

Manon Philippe

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Malgré un intérêt renouvelé pour le nom propre en linguistique française depuis les années 1980 et un regain des travaux anglophones sur le sujet, le nom propre reste un objet linguistique méconnu en anglistique française. Son analyse reste souvent limitée à celle d'un nom autodéterminé, à référent unique, qui se "recatégorise" en nom commun au moindre écart. L'ouvrage est le premier de cette envergure à faire se croiser ces différents apports sur la théorisation du nom propre, et à développer une hypothèse originale au carrefour entre syntaxe et sémantique : le nom propre comme nominal, étape intermédiaire entre le nom et le syntagme nominal. Cette hypothèse permet d'harmoniser le fonctionnement syntaxique et sémantique des noms propres "véritables" et des noms propres recatégorisés ou "modifiés" , mais aussi de leur donner une place non contradictoire dans le système nominal vis-à-vis du nom commun.

Par Manon Philippe
Chez PU Rennes

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Auteur

Manon Philippe

Editeur

PU Rennes

Genre

Linguistique

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Le nominal propre

Manon Philippe

Paru le 28/05/2026

PU Rennes

26,00 €

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