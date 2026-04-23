Punch Drunk Love Tome 1

"Devant tant de perfection, je ne peux pas m'imaginer avec un autre homme ! ". Employé discret et très respectueux des règles, Seon-woo mène une vie parfaitement ordinaire... en apparence. Car, en secret, il fantasme sur Tae-moon, son séduisant collègue des ressources humaines ! Persuadé que cet homme est hors de sa portée, Seon-woo n'ose rien tenter... jusqu'au jour où il aperçoit sur le téléphone de Toe-moon la notification d'une appli de rencontre gay ! Cette découverte fait voler en éclats ses certitudes et transforme son quotidien bien rangé en un joyeux chaos ! Une comédie romantique aussi sexy que déjantée !