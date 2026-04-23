Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Punch Drunk Love Tome 1

Collectif, Moscareto, Okdong

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Devant tant de perfection, je ne peux pas m'imaginer avec un autre homme ! ". Employé discret et très respectueux des règles, Seon-woo mène une vie parfaitement ordinaire... en apparence. Car, en secret, il fantasme sur Tae-moon, son séduisant collègue des ressources humaines ! Persuadé que cet homme est hors de sa portée, Seon-woo n'ose rien tenter... jusqu'au jour où il aperçoit sur le téléphone de Toe-moon la notification d'une appli de rencontre gay ! Cette découverte fait voler en éclats ses certitudes et transforme son quotidien bien rangé en un joyeux chaos ! Une comédie romantique aussi sexy que déjantée !

Par Collectif, Moscareto, Okdong
Chez Kbooks

|

Auteur

Collectif, Moscareto, Okdong

Editeur

Kbooks

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Punch Drunk Love Tome 1 par Collectif, Moscareto, Okdong

Commenter ce livre

 

Punch Drunk Love Tome 1

Collectif, Moscareto, Okdong trad. Rynn

Paru le 09/04/2026

292 pages

Kbooks

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382883099
9782382883099
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.