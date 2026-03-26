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Chinese Propaganda Posters

Anchee Min, Duo Duo, Stefan Landsberger

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Avec son visage lisse et rouge irradiant de lumière dans toutes les directions, le Président Mao Zedong est un motif incontournable des affiches de propagande produites entre la naissance de la République populaire de Chine en 1949 et le début des années 1980. Le Président Mao, représenté en super-héros stoïque (ou en Grand Maître, Grand Guide, Grand Timonier ou Commandeur Suprême) était mis en scène dans toutes sortes de situations - inspectant les usines, fumant une cigarette avec des paysans, devant le fleuve Yang-Tsé-Kiang en robe de chambre, à la proue d'un navire, ou au-dessus d'une mer de drapeaux rouges -, entouré d'hommes sans âge, forts et en bonne santé, ainsi que de femmes "virilisées" et d'enfants portant d'amples vêtements ternes et asexués. L'objectif de ces affiches était à la fois de montrer au peuple chinois quelle disposition morale on attendait de lui et d'illustrer le glorieux futur de la Chine communiste, si tout le monde s'unissait pour suivre le même chemin vers l'utopie. Ce livre rassemble une sélection colorée d'oeuvres et d'objets culturels de propagande, dont beaucoup sont aujourd'hui extrêmement rares.

Par Anchee Min, Duo Duo, Stefan Landsberger
Chez Taschen

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Auteur

Anchee Min, Duo Duo, Stefan Landsberger

Editeur

Taschen

Genre

Illustration

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Chinese Propaganda Posters

Anchee Min, Duo Duo, Stefan Landsberger

Paru le 17/03/2026

512 pages

Taschen

25,00 €

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Scannez le code barre 9783754405536
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