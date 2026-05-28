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Le Cercle noir

Maxime Gillio, Lucas Durkheim

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Les agents de la Cellule 24 sont partout. Peut-être même dans ta classe... Notre duo de choc est de retour ! Les agents secrets Matthieu et Juliette débarquent au Karbastan sur les traces de leurs pires ennemis. Au programme ? Infiltration dans un collège, neutralisation de la Lug Company, et protection de deux ex-espions avec un secret encore plus dangereux que les codes de la bombe nucléaire... Le duo explosif Matthieu Pot-au-feu et Juliette Tartiflette est reformé, et les fantômes du passé n'ont qu'à bien se tenir !

Par Maxime Gillio, Lucas Durkheim
Chez Editions Auzou

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Auteur

Maxime Gillio, Lucas Durkheim

Editeur

Editions Auzou

Genre

Suspense

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Le Cercle noir

Maxime Gillio, Lucas Durkheim

Paru le 28/05/2026

Editions Auzou

13,95 €

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Scannez le code barre 9791039567435
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