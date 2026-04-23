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Les Justicières de Saint-Flour

Sylvie Baron

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Joséfa et Alice n'étaient pas faites pour se rencontrer. La première, femme de ménage usée par le travail, est dotée d'un caractère bien trempé ; la seconde, architecte d'intérieur, ne connaît que la ouate de son univers bourgeois et la satisfaction que lui procure son métier. Les deux femmes sont pourtant liées depuis le soir où leurs filles, Lydia et Kathleen, ont été victimes d'un chauffard. Alors qu'Alice, de plus en plus inaccessible, se mure dans sa douleur, Joséfa, résolue à trouver le coupable, se montre ferme comme un roc. Contre toute attente, elles ne tarderont pas à s'allier pour mener l'enquête.

Par Sylvie Baron
Chez Mon poche

|

Auteur

Sylvie Baron

Editeur

Mon poche

Genre

Auvergne

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Les Justicières de Saint-Flour

Sylvie Baron

Paru le 23/04/2026

312 pages

Mon poche

8,60 €

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