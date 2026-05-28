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#Bande dessinée jeunesse

Les 4mies en vacances

Anouk Filippini, Valeria Orlando

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Cet été, les 4MIES partent en vacances toutes les quatre dans la maison du père de Sacha, au Pays Basque ! Pour la première fois, nous les 4MIES, on part en vacances toutes ensembles ! Le père de Sacha nous invite dans leur maison de vacances dans les Landes : génial ! On va pouvoir apprendre à surfer et profiter de la plage, et c'est une super occasion de poster du contenu différent. Mais quand on arrive, on découvre que la maison est en zone blanche et qu'il n'y a pas de wifi... Tu parles d'un gros couac... Pire, le père de Sacha l'a fait EXPRES pour qu'on passe des vacances "déconnectées" ! Mais il faut plus que ça pour nous décourager... avec ou sans internet, on va relever ce défi et aider nos nouveaux amis !

Par Anouk Filippini, Valeria Orlando
Chez Editions Auzou

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Auteur

Anouk Filippini, Valeria Orlando

Editeur

Editions Auzou

Genre

BD jeunesse divers

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Les 4mies en vacances

Anouk Filippini, Valeria Orlando

Paru le 28/05/2026

56 pages

Editions Auzou

12,95 €

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