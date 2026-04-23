Un livre sur la dentelle aux fuseaux contemporaine avec une approche résolument pédagogique et progressive. ? Isabelle Gruson, dentellière et enseignante passionnée, a structuré son ouvrage pour accompagner chaque lectrice exactement là où elle en est : Mon parcours de dentellière - Isabelle partage son propre cheminement, pour que vous compreniez d'où viennent ses choix pédagogiques et créatifs. Un récit authentique qui donne envie de commencer. Dentelle torchon, son histoire - Une mise en contexte culturelle et historique, pour donner du sens à chaque croisé-tordu et comprendre pourquoi ce savoir-faire traverse les siècles. Le matériel - Coussin, fuseaux, fils, épingles : tout est expliqué clairement pour que vous sachiez exactement ce dont vous avez besoin avant de vous lancer. Les techniques - Les gestes fondamentaux, la lecture des diagrammes, les principaux fonds de la dentelle torchon technique (fond torchon, fond rose, araignées, éventails...), expliqués pas à pas avec des illustrations détaillées. 23 modèles contemporains - Le coeur du livre : des projets concrets, progressifs, entre formes classiques revisitées et créations résolument modernes.