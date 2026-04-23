" Tu n'auras nulle part où te cacher. Je serai là. Partout. " Depuis dix ans, Harry Miller traque Frank Lombardo à travers les Etats-Unis. Il le laisse disparaître. Changer de ville. Recommencer une vie. Et puis, quand Frank croit enfin être libre, le piège se referme. Une nouvelle fois. Pourquoi cet acharnement ? Dans la guerre que se livrent ces deux hommes, une enquêtrice, Leah, est rongée par le doute. Qui est le chasseur... qui est la proie ? Et si le véritable piège n'était pas celui que l'on croit ? A propos de Malaven : " Ce thriller emporte tout sur son passage. " Le Parisien " Un véritable tour de force ! " Le Télégramme