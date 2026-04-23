Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Le piège

Olivier Bal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Tu n'auras nulle part où te cacher. Je serai là. Partout. " Depuis dix ans, Harry Miller traque Frank Lombardo à travers les Etats-Unis. Il le laisse disparaître. Changer de ville. Recommencer une vie. Et puis, quand Frank croit enfin être libre, le piège se referme. Une nouvelle fois. Pourquoi cet acharnement ? Dans la guerre que se livrent ces deux hommes, une enquêtrice, Leah, est rongée par le doute. Qui est le chasseur... qui est la proie ? Et si le véritable piège n'était pas celui que l'on croit ? A propos de Malaven : " Ce thriller emporte tout sur son passage. " Le Parisien " Un véritable tour de force ! " Le Télégramme

Par Olivier Bal
Chez XO Editions

|

Auteur

Olivier Bal

Editeur

XO Editions

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le piège par Olivier Bal

Commenter ce livre

 

Le piège

Olivier Bal

Paru le 23/04/2026

414 pages

XO Editions

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374489391
9782374489391
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.