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#Roman francophone

Un diable sur l'épaule

Harper Young

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Angela Carr, jeune franco-anglaise de 23 ans termine ses études dans une prestigieuse école de stylisme à Paris. Extrêmement douée, ses professeurs lui prédisent un brillant avenir. Angela doit faire un stage dans le service création d'une maison de couture, elle a postulé chez Dior et Chanel qui tous deux ont accepté de la prendre. A quelques semaines du début de son stage, elle n'a pas encore pris sa décision. Un soir elle fait une rencontre qui pourrait bouleverser sa future carrière : un homme mystérieux et troublant, lui propose de travailler pour Diablo, la prestigieuse maison du plus grand créateur du monde, Rodrigo de Asensio. Après une longue hésitation, Angela accepte le challenge et se rend à Barcelone pour tenter sa chance. Il lui faut quitter ses amis, sa ville qu'elle aime tant, pour se jeter dans ce qui sera peut-être la gueule du loup...

Par Harper Young
Chez Popcorn

|

Auteur

Harper Young

Editeur

Popcorn

Genre

Romance sexy

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Un diable sur l'épaule

Harper Young

Paru le 28/05/2026

Popcorn

16,90 €

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