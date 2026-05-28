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Origines

Douglas Preston, Lincoln Child

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La toute première enquête de l'inspecteur Pendergast, prequel d'une série de 22 romans. Où l'on découvre Aloysius Pendergast, jeune recrue au bureau de la Nouvelle-Orléans du FBI, sur les traces d'un tueur en série qui ampute ses victimes de leur bras droit. Un événement pour les fans, l'occasion pour ceux qui ne le connaissent pas de découvrir " l'agent du FBI le plus séduisant, le plus intelligent, le plus redoutable... et le plus effrayant jamais imaginé ". ( Suspense Magazine ) Aloysius Pendergast est âgé d'une trentaine d'années lorsqu'il intègre le FBI. Nommé à l'antenne de La Nouvelle-Orléans, sa ville natale, il est placé sous la tutelle de l'inspecteur Chambers. Grâce à ses méthodes peu orthodoxes, la jeune recrue fait aussitôt des étincelles en démasquant le tueur en série qui amputait ses victimes de leur bras droit. Tous croient l'enquête bouclée. Mais c'est alors que commence le véritable cauchemar... Jusqu'au feu d'artifice final ! " Rares sont les séries aussi bien huilées. " Booklist

Par Douglas Preston, Lincoln Child
Chez L'Archipel

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Auteur

Douglas Preston, Lincoln Child

Editeur

L'Archipel

Genre

Thrillers

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Origines

Douglas Preston, Lincoln Child trad. Sebastian Danchin

Paru le 28/05/2026

448 pages

L'Archipel

23,00 €

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