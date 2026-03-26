Un récit à deux voix où le " je " se dédouble et se contredit, jusqu'à brouiller les frontières du genre, de l'identité et du désir. A travers Amo et Kim, Martin Ryelandt explore une relation tendue, faite d'attirance, de manque et de violence sourde, dans un univers intime et déstabilisant. Porté par une écriture incisive et nerveuse, L'Incendiaire s'attaque aux faux-semblants et aux conventions, et compose un premier roman sombre, frontal, qui laisse une empreinte durable. " Cette histoire n'est pas racontable. Il faut accepter de plonger dans une marmite de braises, respirer le souffle incandescent de la forêt en feu, avaler les yeux fermés le bouillon pimenté de cette passion limite... très chaud, très fort, très bon, jusqu'à la dernière goutte. " M.M., Gaël. " Premier et vibrant roman écrit au scalpel. " Michel Paquot, L'Avenir. " Un premier roman fort, écrit comme un journal à deux voix. Les âmes sensibles ne le liront pas après vingt-deux heures. " Janine Lambotte, L'Evénement.