Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

L'incendiaire

Martin Ryelandt

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un récit à deux voix où le " je " se dédouble et se contredit, jusqu'à brouiller les frontières du genre, de l'identité et du désir. A travers Amo et Kim, Martin Ryelandt explore une relation tendue, faite d'attirance, de manque et de violence sourde, dans un univers intime et déstabilisant. Porté par une écriture incisive et nerveuse, L'Incendiaire s'attaque aux faux-semblants et aux conventions, et compose un premier roman sombre, frontal, qui laisse une empreinte durable. " Cette histoire n'est pas racontable. Il faut accepter de plonger dans une marmite de braises, respirer le souffle incandescent de la forêt en feu, avaler les yeux fermés le bouillon pimenté de cette passion limite... très chaud, très fort, très bon, jusqu'à la dernière goutte. " M.M., Gaël. " Premier et vibrant roman écrit au scalpel. " Michel Paquot, L'Avenir. " Un premier roman fort, écrit comme un journal à deux voix. Les âmes sensibles ne le liront pas après vingt-deux heures. " Janine Lambotte, L'Evénement.

Par Martin Ryelandt
Chez Editions F Deville

|

Auteur

Martin Ryelandt

Editeur

Editions F Deville

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'incendiaire par Martin Ryelandt

Commenter ce livre

 

L'incendiaire

Martin Ryelandt

Paru le 26/03/2026

Editions F Deville

7,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782875992208
9782875992208
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.