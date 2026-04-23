Témoins de Dieu

Les saints sont un patrimoine de notre culture... Combien de villages, de rues, portant leur nom ? Ils remplissent les calendriers , les péripéties de leur vie peuplent les musées de peinture. Ces témoins croisent l'histoire politique (Saint Louis, Jeanne d'Arc, Jean-Paul II, etc.), inventent de nouvelles formes de solidarité (Don Bosco, Ozanam, Mère Teresa) et irriguent notre mémoire culturelle (saint Augustin, Thomas More, Mère Teresa, etc.) comme notre langue : "ne plus savoir à quel saint se vouer. "... Ce manuel parcourt vingt siècles de christianisme. Une trentaine de témoins de la foi, depuis les apôtres jusqu'au jeune Carlo Acutis, y figurent. Aventuriers de l'esprit, à l'intersection de l'histoire et de la foi, l'extrême variété de leurs parcours manifeste la vocation du christianisme à s'incarner dans la vie des hommes. Plus profondément, leur témoignage de liberté dans l'adversité manifeste un héroïsme de l'amour qui peut nous inspirer et nous enraciner dans l'espérance.
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