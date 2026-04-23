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Témoins de Dieu

Xavier Dufour

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Les saints sont un patrimoine de notre culture... Combien de villages, de rues, portant leur nom ? Ils remplissent les calendriers , les péripéties de leur vie peuplent les musées de peinture. Ces témoins croisent l'histoire politique (Saint Louis, Jeanne d'Arc, Jean-Paul II, etc.), inventent de nouvelles formes de solidarité (Don Bosco, Ozanam, Mère Teresa) et irriguent notre mémoire culturelle (saint Augustin, Thomas More, Mère Teresa, etc.) comme notre langue : "ne plus savoir à quel saint se vouer. "... Ce manuel parcourt vingt siècles de christianisme. Une trentaine de témoins de la foi, depuis les apôtres jusqu'au jeune Carlo Acutis, y figurent. Aventuriers de l'esprit, à l'intersection de l'histoire et de la foi, l'extrême variété de leurs parcours manifeste la vocation du christianisme à s'incarner dans la vie des hommes. Plus profondément, leur témoignage de liberté dans l'adversité manifeste un héroïsme de l'amour qui peut nous inspirer et nous enraciner dans l'espérance.

Par Xavier Dufour
Chez Editions Peuple Libre

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Auteur

Xavier Dufour

Editeur

Editions Peuple Libre

Genre

Témoins

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Témoins de Dieu

Xavier Dufour

Paru le 23/04/2026

256 pages

Editions Peuple Libre

22,50 €

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