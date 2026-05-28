All the ways you save me

" Je suis venue ici pour trouver la vérité, pas l'amour. " Madeline pensait avoir tourné la page. Dix ans après la mort d'Adam, son premier amour, elle s'apprête à épouser Jason, leur ami d'enfance, le dernier membre de leur trio. Tout s'effondre le jour où elle manque de se noyer... et qu'un inconnu la sauve. Il s'appelle Garrett et il ressemble trait pour trait à Adam. Même regard, même voix, même cicatrice. Mais Adam est mort dans un accident tragique dont personne ne veut plus parler. Alors pourquoi Madeline est-elle si sûre que Garrett est l'amour de jeunesse qu'elle a perdu ? Et si tout ce qu'on lui avait dit - tout ce qu'elle croyait savoir - n'était qu'un mensonge ?