Les républiques de François-Vincent Raspail (1794-1878)

Derrière le mythe du militant infatigable ou encore du médecin des pauvres se cache un homme, François-Vincent Raspail (1794-1878), qui a construit un imaginaire républicain original mêlant politique et science. En retraçant la biographie de l'homme politique et du chimiste François-Vincent Raspail (1794-1878), ce livre tente de répondre à la question suivante : que signifie être républicain au cours du XIXe siècle en France ? A travers le cas de Raspail, il est possible d'envisager le républicanisme à l'échelle individuelle et de manière évolutive. Par ailleurs, les doctrines républicaines de Raspail ont la particularité d'entrer en résonnance avec ses travaux scientifiques sur la théorie cellulaire : le savant et le politique ne font qu'un. Etre républicain, consiste ainsi à développer un imaginaire politique et, dans le cas de Raspail, à faire l'objet d'un mythe politique qu'il s'agit d'analyser et de déconstruire en étudiant ses différentes déclinaisons au cours de sa vie (l'ami du peuple, le lutteur infatigable, le médecin des pauvres, l'homme désintéressé, le martyr républicain, etc.). Jonhatan